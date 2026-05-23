В Крыму пассажирские поезда следуют без остановки в Джанкое - РИА Новости, 23.05.2026
11:49 23.05.2026
В Крыму пассажирские поезда следуют без остановки в Джанкое

© РИА Новости / Юрий Лашов
Железная дорога в Крыму
Железная дорога в Крыму. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием на три часа.
  • Станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров, поезда следуют без остановки в Джанкое.
  • Пассажирам необходимо следить за объявлениями на вокзалах о нумерации
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Три пассажирских поезда "Таврия" из Крыма в направлении городов материковой части России следуют с опозданием на три часа, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
Так, в пути следования задерживаются составы №174 ЕвпаторияМосква, отправлением 22 мая, №092 Севастополь - Москва, отправлением 22 мая, №098 Симферополь - Москва, отправлением 23 мая.
«
"Сегодня, 23 мая, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров. Поезда следуют без остановки в Джанкое. Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная и доставляются до Джанкоя на автобусах. Те, пассажиры, кто планировал сесть на поезд в Джанкое, отправляются на автобусе до станции Урожайная и там садятся на поезд", - сообщил перевозчик.
В компании отметили, что пассажирам необходимо следить за объявлениями на вокзалах о нумерации вагонов, поскольку она может отличаться от обычной.
"Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - заключили в ГСЭ.
 
ДжанкойМоскваРеспублика КрымГранд Сервис Экспресс
 
 
