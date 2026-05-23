Ветврач рассказала, как определить тепловой удар у питомца

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Определить тепловой или солнечный удар у питомца можно по заторможенному поведению, дрожи и изменению цвета слизистых, сообщила РИА Новости заведующая Кунцевской ветклиникой столицы Елена Алешина.
"Самые негативные последствия, которые могут случиться с животными в жару, - это тепловой или солнечный удар, этого в ни в коем случае нельзя допустить. И также жара, конечно, может спровоцировать обострение хронических заболеваний, имеющихся у животных. Первыми признаками перегрева являются заторможенность, бывает часто потеря сознания", - рассказала Алешина.
Ветеринар подчеркнула, что также при перегреве у животных происходит изменение поведения и цвета слизистых оболочек, которые чаще всего становятся ярко-малинового цвета, но при изменении кровяного давления могут быть и слишком бледными.
"В любом случае, животное становится очень сильно горячим на ощупь, может быть тремор, такая дрожь. Если владелец понимает, что животное могло находиться под открытым солнцем либо если на улице очень жарко, и какие-то из этих признаков он замечает - нужно быть очень внимательным и, конечно, сразу постараться первую помощь оказать", - уточнила Алешина.