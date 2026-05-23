Ветврач рассказала, как определить тепловой удар у питомца

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Определить тепловой или солнечный удар у питомца можно по заторможенному поведению, дрожи и изменению цвета слизистых, сообщила РИА Новости заведующая Кунцевской ветклиникой столицы Елена Алешина.

"Самые негативные последствия, которые могут случиться с животными в жару, - это тепловой или солнечный удар, этого в ни в коем случае нельзя допустить. И также жара, конечно, может спровоцировать обострение хронических заболеваний, имеющихся у животных. Первыми признаками перегрева являются заторможенность, бывает часто потеря сознания", - рассказала Алешина.

Ветеринар подчеркнула, что также при перегреве у животных происходит изменение поведения и цвета слизистых оболочек, которые чаще всего становятся ярко-малинового цвета, но при изменении кровяного давления могут быть и слишком бледными.