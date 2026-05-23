11:11 23.05.2026 (обновлено: 11:12 23.05.2026)
У турецкого певца на концерте задымились волосы

Певец Тан Ташчы на концерте в Измире подпалил волосы из-за генератора пламени

СТАМБУЛ, 23 мая - РИА Новости. Популярный турецкий поп-исполнитель Тан Ташчы попал в генератор пламени в ходе концерта в Измире и подпалил себе волосы, выяснило РИА Новости по видео с выступления.
Инцидент произошел на концерте Ташчы в пятницу вечером на стадионе в Измире. Певец во время выступления подошел к краю сцены и хотел взять смартфон, который ему протягивали фанаты – судя по всему, что сделать селфи с певцом.
Внезапно в момент, когда певец нагнулся, один из генераторов пламени выстрелил столбом огня прямо в лицо певцу. Ташчы резко отпрянул, от его волос шел дым. C одного из ракурсов на кадрах видно, что в руке у певца после ЧП осталась прядь волос.
Концерт, который шел под проливным дождем, не стали останавливать из-за инцидента, певец отработал полную программу, рассказала РИА Новости одна из посетительниц концерта.
Певца на этой неделе задержала полиция в рамках очередного антинаркотического рейда, но после дачи показаний он был отпущен на свободу.
