Представители ЕС в ООН не считают людьми детей в России, заявил Небензя
00:28 23.05.2026
Представители ЕС в ООН не считают людьми детей в России, заявил Небензя

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что европейские представители в ООН не считают детей и студентов в России людьми.
  • Небензя раскритиковал европейские страны за то, что они в своих выступлениях на заседании по Старобельску умолчали о детях, погибших в результате атаки ВСУ.
  • Небензя задал вопрос о том, не стыдно ли европейским странам за их позицию.
ООН, 23 мая — РИА Новости. Европейские представители в ООН не считают детей и студентов в России людьми, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Небензя ранее раскритиковал европейские страны в СБ ООН, которые в своих выступлениях на заседании по Старобельску умолчали о детях, погибших там в результате атаки ВСУ. Он заявлял, что Европейские члены Совбеза ООН откровенно глумятся над жертвами среди детей.
"Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей и молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН в связи с атакой ВСУ по Старобельску.
"Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?" – вновь задался вопросом российский постпред.
В миреРоссияСтаробельскДонбассВасилий НебензяООНВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
