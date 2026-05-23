В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива
18:23 23.05.2026
В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива

В Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива в одни руки

  • В Запорожской области с субботы ввели временные ограничения на продажу топлива.
  • Меры приняты для предотвращения искусственного дефицита и ажиотажа до стабилизации ситуации с поставками.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Временные ограничения на продажу топлива вводятся с субботы в Запорожской области из-за сложностей с его доставкой на АЗС, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки. Подчеркну: эти меры носят исключительно превентивный характер" , - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что эти меры введены для того, чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками. Ситуация на контроле, в Запорожской области есть все силы и средства для оперативной локализации сложившейся ситуации, отметил он.
Ранее в Севастополе губернатор Развожаев сообщил о решении временно ограничить продажу топливана АЗС 20 литрами за один раз из-за возникшего дефицита. Недостаток топлива объяснили сложностями в логистике.
