ВСУ ведут обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Идет обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара со стороны ВСУ, есть разрушения гражданской инфраструктуры, заявил губернатор Евгений Балицкий.
"Идет обстрел Каменки-Днепровской и Энергодара со стороны ВСУ. Информации о пострадавших не поступало. Фиксируются разрушения гражданской инфраструктуры", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".