В Норвегии закрыли туалет с видом на авиабазу из-за опасений шпионажа

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. На норвежском острове Андейя на севере страны из-за опасений шпионажа закрыли общественный туалет, поскольку из него открывается вид на местную авиабазу, сообщает норвежская газета VG.
Как пишет издание, туалет в зоне отдыха Буккещерка на Андейе обладает, "пожалуй, самым красивым видом из всех уборных в Норвегии", а его строительство обошлось в почти 2,17 миллиона долларов. Отмечается, что стены туалета снаружи зеркальные, а изнутри открывается панорамный вид.
"Опасения по поводу шпионажа привели к закрытию туалета стоимостью в миллионы... Туалет на месте отдыха Буккещерка на острове Андейя закрыт по соображениям политической безопасности... Из него открывается вид на авиабазу Андейя, расположенную на западной части острова", - говорится в сообщении.
По данным газеты, неизвестно, кто принял решение о закрытии туалета, однако эта мера является превентивной и со временем может быть пересмотрена: для этого будут проведены необходимые оценки в консультации, в том числе с вооруженными силами Норвегии.