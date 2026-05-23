В МВД рассказали об основных принципах цифровой гигиены
09:12 23.05.2026
В МВД рассказали об основных принципах цифровой гигиены

МВД: основным принципом цифровой гигиены является смена паролей раз в месяц

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основные принципы цифровой гигиены включают ежемесячную смену паролей, рассказали в МВД.
  • Также необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусную защиту.
  • Следует быть внимательным при переходе по неизвестным ссылкам и не подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Основные принципы цифровой гигиены – ежемесячная смена паролей, регулярное обновление ПО и антивирусной защиты, а также внимательность при переходе по неизвестным ссылкам, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
"Основные принципы цифровой гигиены – смена паролей хотя бы раз в месяц. При этом нельзя ставить один и тот же пароль на всех интернет-ресурсах. Пароли должны быть сложными", - сказал собеседник агентства.
Горяев добавил, что также гражданам стоит регулярно обновлять программное обеспечение девайса – компьютера, планшета и телефона.
«
"Стоит внимательно относиться к ссылкам, по которым вы переходите. Часто мошенники прячут вредоносные ссылки в электронных письмах", - сказал он.
Также не стоит подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям, заметил Горяев. По его словам, гражданам не следует публиковать в интернете паспортные данные, адреса, номера телефонов и другую конфиденциальную информацию – все это мошенники в дальнейшем могут использовать.
