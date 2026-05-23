В МВД рассказали об основных принципах цифровой гигиены

Краткий пересказ от РИА ИИ Основные принципы цифровой гигиены включают ежемесячную смену паролей, рассказали в МВД.

Также необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и антивирусную защиту.

Следует быть внимательным при переходе по неизвестным ссылкам и не подключаться к неизвестным Wi-Fi-сетям.

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Основные принципы цифровой гигиены – ежемесячная смена паролей, регулярное обновление ПО и антивирусной защиты, а также внимательность при переходе по неизвестным ссылкам, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

"Основные принципы цифровой гигиены – смена паролей хотя бы раз в месяц. При этом нельзя ставить один и тот же пароль на всех интернет-ресурсах. Пароли должны быть сложными", - сказал собеседник агентства.

Горяев добавил, что также гражданам стоит регулярно обновлять программное обеспечение девайса – компьютера, планшета и телефона.

« "Стоит внимательно относиться к ссылкам, по которым вы переходите. Часто мошенники прячут вредоносные ссылки в электронных письмах", - сказал он.