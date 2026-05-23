МВД объявило в розыск политолога-иноагента Марию Снеговую*.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Марию Снеговую*, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Снеговой* в базе розыска.

По какой именно статье ее разыскивают, не указывается.