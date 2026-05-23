МВД объявило в розыск политолога-иноагента Марию Снеговую*.

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск по уголовной статье политолога Марию Снеговую*, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Снеговой* в базе розыска.
По какой именно статье ее разыскивают, не указывается.
В апреле 2026 года Росфинмониторинг внес политолога в перечень террористов и экстремистов, а в ноябре 2023 года Минюст РФ внес ее в реестр иноагентов.
*Лицо, признанное иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ