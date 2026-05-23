12:43 23.05.2026 (обновлено: 12:44 23.05.2026)
В Южной Осетии проверят состояние моста, с которого упала россиянка

© Фото : МЧС Республики Южная Осетия/Telegram — Поиск россиянки, упавшей в реку в селе Згубир в Южной Осетии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Южной Осетии проведет проверку безопасности моста, с которого упала россиянка.
  • К поискам россиянки, упавшей с подвесного моста, привлечено около 200 человек, включая силы Минобороны и МВД республики, а также грузинскую сторону.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прокуратура Южной Осетии проведет проверку на предмет безопасности эксплуатации подвесного моста, с которого россиянка упала в реку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Женщина из подмосковных Химок приезжала в Цхинвал в составе съемочной группы на показ фильма о местных уроженцах - участниках СВО. Несчастный случай произошел поздним вечером 21 мая в отдаленном селе Згубир Дзауского района, тогда же начались ее поиски.
Как поясняли РИА Новости в МЧС республики, в пятницу вечером с наступлением темноты поиски приостановили, их возобновили утром в субботу. Дополнительно к поисковым мероприятиям привлекли силы минобороны республики и сотрудников министерства внутренних дел. В общей сложности россиянку ищут около 200 человек.
В субботу прокуратура Южной Осетии продолжит доследственную проверку, в рамках которой оценит уровень безопасности, обеспеченный на турбазе с подвесными мостом, где упала россиянка.
"Параллельно с проведением проверки органы прокуратуры дадут правовую оценку действиям лиц, находившихся на месте происшествия. Также будет проверено соблюдение требований безопасности при эксплуатации конструкций и организации услуг отдыха в месте трагедии", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Южной Осетии.

По данным МЧС Южной Осетии, к поиску россиянки также подключилась грузинская сторона, новой информации о результатах пока не поступало. Спасатели обследуют почти 70 километров - от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял работы по поиску россиянки под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, что связано с сезонным таянием снега в горах.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией.
