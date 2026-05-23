В Южной Осетии проверят состояние моста, с которого упала россиянка

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Прокуратура Южной Осетии проведет проверку на предмет безопасности эксплуатации подвесного моста, с которого россиянка упала в реку, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства республики.
Как поясняли РИА Новости в МЧС республики, в пятницу вечером с наступлением темноты поиски приостановили, их возобновили утром в субботу. Дополнительно к поисковым мероприятиям привлекли силы минобороны республики и сотрудников министерства внутренних дел. В общей сложности россиянку ищут около 200 человек.
В субботу прокуратура Южной Осетии продолжит доследственную проверку, в рамках которой оценит уровень безопасности, обеспеченный на турбазе с подвесными мостом, где упала россиянка.
"Параллельно с проведением проверки органы прокуратуры дадут правовую оценку действиям лиц, находившихся на месте происшествия. Также будет проверено соблюдение требований безопасности при эксплуатации конструкций и организации услуг отдыха в месте трагедии", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Южной Осетии.
По данным МЧС Южной Осетии, к поиску россиянки также подключилась грузинская сторона, новой информации о результатах пока не поступало. Спасатели обследуют почти 70 километров - от места происшествия до приграничного с Грузией цхинвальского микрорайона ЦАРЗ.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев взял работы по поиску россиянки под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, что связано с сезонным таянием снега в горах.
Малонаселенное горное село Згубир находится в ущелье Белых Туальцев (Урстуалгом), примерно в четырех километрах к востоку от Транскавказской автомагистрали (Транскам) - единственной дороги, соединяющей Южную Осетию с Россией.