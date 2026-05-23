07:32 23.05.2026
В Госдуме предупредили о схемах мошенников в период отключения горячей воды

РИА Новости: мошенники рассылают фейковые сообщения о сроках подачи воды

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В период отключения горячей воды активизируются мошенники, рассылающие фейковые сообщения от имени коммунальных служб, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. .
  • Мошенники используют фишинговые сайты и могут приходить под видом сотрудников ЖКХ, чтобы навязывать платные услуги или замену оборудования.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мошенники в период отключения горячей воды рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды, которая ведет на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
"Активизация мошенников в период отключений горячей воды является отдельной проблемой. Часто появляются фейковые объявления и сообщения якобы от коммунальных служб с "новыми графиками отключений", "срочной проверкой счетчиков" или предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды", - сказал Аксененко.
По его словам, на практике такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан.
Парламентарий также указал, что мошенники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги или замену оборудования.
"Нужно понимать: ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб", - отметил он.
Аксененко считает, что необходима более системная информационная работа с гражданами.
"Люди должны заранее получать официальные уведомления о сроках отключений и понимать, куда обращаться в случае нарушений. А правоохранительным органам и цифровым платформам важно оперативно реагировать на появление мошеннических схем, особенно в чувствительной для граждан сфере ЖКХ", - заключил он.
