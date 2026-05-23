Рубио передал Моди приглашение Трампа посетить Белый дом

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио от имени президента США Дональда Трампа направил индийскому премьеру Нарендре Моди приглашение посетить Белый дом в ближайшее время, сообщил посол Соединенных Штатов в стране Серджио Гор.
"Марко Рубио от имени президента Дональда Трампа пригласил премьер-министра Моди посетить Белый дом в ближайшее время!", - написал посол в соцести Х.
Рубио в настоящее время находится с визитом в Индии. Индийское издание Hindu со ссылкой на собственные источники сообщило, что визит Рубио планируется с 24 по 26 мая.
Еще в январе, до официального вступления в должность посла в Нью-Дели, Гор объявил, что Индия и США работают над организацией серии двусторонних контактов на высоком уровне. С тех пор Индию посетила целая группа американских официальных лиц, включая заместителя государственного секретаря Кристофера Ландау и заместителя министра обороны Элбриджа Колби.
