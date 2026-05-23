Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал отсутствие итогового документа на конференции по ДНЯО - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 23.05.2026 (обновлено: 16:31 23.05.2026)
МИД прокомментировал отсутствие итогового документа на конференции по ДНЯО

МИД: отсутствие документа на конференции по ДНЯО не подвергает сомнениям договор

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия убеждена, что отсутствие итогового документа на Конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не ставит под сомнение востребованность самого Договора, сообщил МИД.
  • Отсутствие итогового документа на конференции не стало неожиданным и отражает общее положение дел в международных отношениях.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия убеждена, что отсутствие итогового документа на Конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не ставит под сомнение востребованность самого Договора, сообщает МИД РФ.
"Убеждены, что отсутствие документа ни в коей мере не ставит под сомнение востребованность самого Договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что такой итог конференции не стал неожиданным и отражает общее положение дел в международных отношениях, в том числе в рамках ДНЯО.
Участники Обзорной конференции ДНЯО ранее не смогли принять итоговый документ. Председатель соответствующей конференции До Хунг Вьет объявил, что не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия. На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
МИД: Россия отстаивала право государств на мирное использование атома
Вчера, 15:58
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала