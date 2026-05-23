МИД прокомментировал отсутствие итогового документа на конференции по ДНЯО

- Россия убеждена, что отсутствие итогового документа на Конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не ставит под сомнение востребованность самого Договора, сообщил МИД.
- Отсутствие итогового документа на конференции не стало неожиданным и отражает общее положение дел в международных отношениях.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия убеждена, что отсутствие итогового документа на Конференции по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не ставит под сомнение востребованность самого Договора, сообщает МИД РФ.
"Убеждены, что отсутствие документа ни в коей мере не ставит под сомнение востребованность самого Договора", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что такой итог конференции не стал неожиданным и отражает общее положение дел в международных отношениях, в том числе в рамках ДНЯО.
Участники Обзорной конференции ДНЯО ранее не смогли принять итоговый документ. Председатель соответствующей конференции До Хунг Вьет объявил, что не намерен выносить документ на принятие, так как конференция не в состоянии достичь согласия. На предыдущих конференциях в 2015 и 2022 годах итоговый документ также не был согласован.