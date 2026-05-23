МИД: Россия отстаивала право государств на мирное использование атома

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Россия на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) отстаивала неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии без каких-либо оговорок, сообщает МИД РФ.
"Отстаивали неотъемлемое право государств на мирное использование атомной энергии без каких-либо оговорок и изъятий. Указывали на безальтернативность вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний как единственного пути к полному и безусловному запрету ядерных испытаний", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.