Запад на Конференции по ДНЯО препятствовал диалогу, заявили в МИД

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Запад на Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) препятствовал диалогу и продвигал деструктивную повестку дня, сфокусированную на критике РФ, КНР, Ирана и КНДР, сообщает МИД России.
"Вклад" в формирование неблагоприятной атмосферы на форуме внесли делегации "коллективного Запада", прибывшие в Нью-Йорк для решения собственных политических задач, никак не связанных с предметом ДНЯО. Они, в первую очередь страны Евросоюза и члены НАТО, а также брюссельская евробюрократия, всячески препятствовали результативному диалогу, продвигая деструктивную повестку дня, сфокусированную главным образом на критике России, Китая, Ирана и КНДР", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.