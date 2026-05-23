15:07 23.05.2026 (обновлено: 15:14 23.05.2026)
МИД назвал мероприятия в Маутхаузене без участия Москвы и Минска абсурдом

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона считает абсурдным решение руководства Международного комитета «Маутхаузен» не приглашать РФ и Белоруссию на траурные мероприятия.
  • Посол Белоруссии в Австрии направил открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий.
  • Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников.
МОСКВА, 23 мая- РИА Новости. Российская сторона считает политизированным, абсурдным решение руководства Международного комитета "Маутхаузен" не приглашать РФ и Белоруссию на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России.
"Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти", - сказали в министерстве.
"Пусть горе-руководители Международного комитета "Маутхаузен" и австрийские организаторы памятных мероприятий сами разбираются со своей совестью, если, конечно, она у них еще осталась", - добавили в МИД.
Ранее посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас направил председателю и членам правления Международного комитета "Маутхаузен" открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий.
Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.
