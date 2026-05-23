МИД назвал мероприятия в Маутхаузене без участия Москвы и Минска абсурдом

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников.

МОСКВА, 23 мая- РИА Новости. Российская сторона считает политизированным, абсурдным решение руководства Международного комитета "Маутхаузен" не приглашать РФ и Белоруссию на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России.

"Разумеется, это – политизированное, абсурдное решение в угоду нынешней конъюнктуре, ущербная, неуклюжая, безнравственная попытка встроиться в антироссийскую и антибелорусскую повестку, не имеющая ничего общего с сохранением объективной исторической памяти о жертвах - узниках этой ужасной фабрики смерти", - сказали в министерстве.

"Пусть горе-руководители Международного комитета "Маутхаузен" и австрийские организаторы памятных мероприятий сами разбираются со своей совестью, если, конечно, она у них еще осталась", - добавили в МИД.

Ранее посол Белоруссии Австрии Андрей Дапкюнас направил председателю и членам правления Международного комитета " Маутхаузен " открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий.