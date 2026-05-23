МИД: Москву и Минск намеренно не приглашают на мероприятия в Маутхаузен

"Прежде всего, хотели бы подтвердить, что российский флаг как развевался, так и продолжает развеваться на территории мемориального комплекса на месте одного из крупнейших нацистских концлагерей Маутхаузен", - сказали в МИД РФ.

Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32180 советских граждан. В Маутхаузене был убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. По случаю дня освобождения Маутхаузена в мае его ежегодно посещают многочисленные делегации и тысячи посетителей.