Политика Мерца исходит из интересов Киева, а не ФРГ, заявил лидер АдГ

Тино Крупалла раскритиковал решение сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС и потребовал сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине, чтобы она была доступна в случае ввода в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока — 2".

БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не собственных граждан, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла

"Наша фракция АдГ в бундестаге проводит политику в интересах Германии , а федеральный канцлер - в интересах Украины . Мы не хотим преждевременно связывать Украину с ЕС . Мы не хотим дарить украинцам электростанцию. Мы хотим мира, свободной торговли и электростанций для Германии!" - написал Крупалла в соцсети X

В опубликованном ниже видеообращении лидер АдГ заявил, что немецкие налогоплательщики платят Украине 100 миллиардов евро, а строительство "Северного потока" обошлось примерно в 18 миллиардов евро.

"Жизненная артерия нашей промышленности была взорвана. Установлены личности семерых подозреваемых. Пятеро свободно разгуливают по Украине. В Польше один подозреваемый скрылся на дипломатическом автомобиле. Мы потребовали создания парламентской комиссии по расследованию и требуем выяснения обстоятельств и наказания виновных", - заявил Крупалла.

Лидер АдГ также раскритиковал Мерца за сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС.

"Это позволило бы Украине участвовать в саммитах ЕС и пользоваться гарантиями безопасности. Это неправильная последовательность. Сначала конфликт должен быть прекращен дипломатическим путем", - отметил он.

"Альтернатива для Германии" в пятницу потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее Киеву , чтобы она была доступна в случае ввода в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока - 2".

Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее Украине. Именно в Лубмине оканчиваются оба трубопровода "Северного потока".