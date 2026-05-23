Политика Мерца исходит из интересов Киева, а не ФРГ, заявил лидер АдГ - РИА Новости, 23.05.2026
17:56 23.05.2026
Политика Мерца исходит из интересов Киева, а не ФРГ, заявил лидер АдГ

Крупалла: Мерц проводит политику в интересах Киева, а не собственных граждан

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не собственных граждан.
  • Тино Крупалла раскритиковал решение сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС и потребовал сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине, чтобы она была доступна в случае ввода в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока — 2".
БЕРЛИН, 23 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц проводит политику в интересах Украины, а не собственных граждан, заявил сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла
"Наша фракция АдГ в бундестаге проводит политику в интересах Германии, а федеральный канцлер - в интересах Украины. Мы не хотим преждевременно связывать Украину с ЕС. Мы не хотим дарить украинцам электростанцию. Мы хотим мира, свободной торговли и электростанций для Германии!" - написал Крупалла в соцсети X.
В опубликованном ниже видеообращении лидер АдГ заявил, что немецкие налогоплательщики платят Украине 100 миллиардов евро, а строительство "Северного потока" обошлось примерно в 18 миллиардов евро.
"Жизненная артерия нашей промышленности была взорвана. Установлены личности семерых подозреваемых. Пятеро свободно разгуливают по Украине. В Польше один подозреваемый скрылся на дипломатическом автомобиле. Мы потребовали создания парламентской комиссии по расследованию и требуем выяснения обстоятельств и наказания виновных", - заявил Крупалла.
Лидер АдГ также раскритиковал Мерца за сделать Украину "ассоциированным членом" ЕС.
"Это позволило бы Украине участвовать в саммитах ЕС и пользоваться гарантиями безопасности. Это неправильная последовательность. Сначала конфликт должен быть прекращен дипломатическим путем", - отметил он.
"Альтернатива для Германии" в пятницу потребовала в бундестаге сохранить работавшую на российском газе ТЭЦ в Лубмине и не передавать ее Киеву, чтобы она была доступна в случае ввода в эксплуатацию оставшейся целой нитки "Северного потока - 2".
Ранее немецкая компания Industriekraftwerk Greifswald GmbH приняла решение демонтировать электростанцию в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, которая работала на российском газе, и передать ее Украине. Именно в Лубмине оканчиваются оба трубопровода "Северного потока".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
В миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцТино КрупаллаЕвросоюзГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
