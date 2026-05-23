Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев считает, что население Армении может отстранить Никола Пашиняна от власти, если Армения перейдет на европейские цены на газ.

Ранее Пашинян говорил об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ.

Медведев иронично отметил, что премьер-министр Армении старается "понравиться сразу всем на свете", и предупредил о рисках экономических реалий.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители Армении прогонят премьера Никола Пашиняна, если страна перейдет на европейские цены на газ, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

« "И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", — написал он на платформе " Макс ".

Медведев напомнил слова премьера Армении о якобы "обязанности" Москвы оставить цены на газ для его страны прежними — 177,5 долларов за тысячу кубометров. При этом биржевая стоимость газа в Европе в мае находилась на уровне 570–590 долларов за тысячу кубометров, отметил зампред Совбеза.

Медведев выразил мнение, что Пашинян в сложившейся ситуации старается "понравиться сразу всем на свете, но так не бывает". По его словам, поведение премьера Армении напоминает события на Украине в 2014 году.

« "Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" — резюмировал зампред Совбеза.

Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС . В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в объединение.

Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.