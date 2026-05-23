Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев считает, что население Армении может отстранить Никола Пашиняна от власти, если Армения перейдет на европейские цены на газ.
- Ранее Пашинян говорил об "обязанности" России сохранить для Армении нынешние цены на газ.
- Медведев иронично отметил, что премьер-министр Армении старается "понравиться сразу всем на свете", и предупредил о рисках экономических реалий.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Жители Армении прогонят премьера Никола Пашиняна, если страна перейдет на европейские цены на газ, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«
"И правда, всем ведь ясно, что при переходе на европейские газовые цены население страны А погонит этого дяденьку ссаными тряпками прямо к его любвеобильному другу Макрону в Париж", — написал он на платформе "Макс".
Пашинян сделал внезапное заявление о Зеленском
22 мая, 09:35
Медведев напомнил слова премьера Армении о якобы "обязанности" Москвы оставить цены на газ для его страны прежними — 177,5 долларов за тысячу кубометров. При этом биржевая стоимость газа в Европе в мае находилась на уровне 570–590 долларов за тысячу кубометров, отметил зампред Совбеза.
Медведев выразил мнение, что Пашинян в сложившейся ситуации старается "понравиться сразу всем на свете, но так не бывает". По его словам, поведение премьера Армении напоминает события на Украине в 2014 году.
«
"Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А!" — резюмировал зампред Совбеза.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. Он призвал Ереван определиться в этом вопросе как можно скорее.
При этом президент обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.