Пашинян настойчиво затаскивает Армению в ЕС, заявил Медведев

- Дмитрий Медведев заявил, что Никол Пашинян настойчиво стремится включить страну в Евросоюз.
- По его словам, премьер-министр Армении при этом старается сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС", - написал Медведев на платформе "Макс".
