Пашинян настойчиво затаскивает Армению в ЕС, заявил Медведев
11:41 23.05.2026 (обновлено: 11:48 23.05.2026)
Пашинян настойчиво затаскивает Армению в ЕС, заявил Медведев

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Как известно, тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться прямо на свою вялую задницу. Именно это, судя по всему, и собрался в ближайшее время проделать некий человечек по кличке Никол. Он настойчиво затаскивает свою супердержаву в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС", - написал Медведев на платформе "Макс".
