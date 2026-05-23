Ученый рассказала, как снизить риски нападения медведя

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – РИА Новости. Чтобы снизить риски возможного нападения бурого медведя, в лес нужно ходить группами и иметь при себе отпугивающие устройства, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник дирекции заповедников "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

По словам эксперта, в первую очередь важно помнить, что нельзя ходить в лес в одиночку.

"Там, где есть шансы встретиться с крупными хищниками, мы всегда должны идти группой, минимум вдвоем. Когда людей несколько, они создают шум, когда человек один - риски неожиданной встречи со зверем значительно увеличиваются", - сказала Блидченко.

По ее словам, зверь может испугаться неожиданной встречи и от испуга проявлять агрессивно-оборонительное поведение. В такой ситуации человек не всегда может повести себя грамотно. Необходимо отступать, не поворачиваясь спиной к зверю, говорить спокойно и уверенно.

"Самое неправильное в такой ситуации - это бегство", - рассказала Блидченко.

Она отметила, что нужно брать в лес средства индивидуальной защиты - фальшфейеры или перцовые баллончики, они продаются в магазинах для охотников и туристов. Это современные меры, проверенные специалистами, работающими в дикой природе.

"Средство индивидуальной защиты должно находиться в ближайшем кармане, а не на дне рюкзака. Можно носить его в нагрудном кармане или на поясе", - рассказала ученый.