Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 21

Всего пострадали 63 человека.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. При атаке украинских боевиков на Старобельский педагогический колледж в ЛНР погибли 21 человек, сообщила пресс-служба МЧС.

« "Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли", — говорится в публикации

Поисковые работы на месте обрушения завершены, все тела извлекли из-под завалов. Списки погибших и раненых обновляют в канале администрации главы ЛНР . Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура по жертвам атаки.

Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.