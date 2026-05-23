Число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске выросло до 21

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. При атаке украинских боевиков на Старобельский педагогический колледж в ЛНР погибли 21 человек, сообщила пресс-служба МЧС.
"Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погибли", — говорится в публикации.
Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находилось 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.