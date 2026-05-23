Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16

- Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 16.
- Под завалами, предварительно, остаются пятеро.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. При ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР погибли 16 человек, сообщила пресс-служба МЧС.
"Всего пострадали 58 человек, из них 16 погибли", — говорится в публикации.
Под завалами, предварительно, остаются пятеро. Списки погибших и раненых будут обновлять в канале администрации главы республики.
Всех студентов учебного заведения перевели на дистанционный формат. Несовершеннолетних Минпросвещения отправит на отдых в детские центры.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.