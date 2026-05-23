Специальная военная операция на Украине
 
15:39 23.05.2026 (обновлено: 16:14 23.05.2026)
Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16

Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске выросло до 16.
  • Под завалами, предварительно, остаются пятеро.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. При ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР погибли 16 человек, сообщила пресс-служба МЧС.
"Всего пострадали 58 человек, из них 16 погибли", — говорится в публикации.
Под завалами, предварительно, остаются пятеро. Списки погибших и раненых будут обновлять в канале администрации главы республики.
Всех студентов учебного заведения перевели на дистанционный формат. Несовершеннолетних Минпросвещения отправит на отдых в детские центры.
Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.
Как отметил Владимир Путин, атака не была случайной. Президент поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения здания общежития Старобельского колледжа в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
