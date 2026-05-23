Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. При ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР погибли 16 человек, сообщила пресс-служба МЧС.

"Всего пострадали 58 человек, из них 16 погибли", — говорится в публикации.

Всех студентов учебного заведения перевели на дистанционный формат. Несовершеннолетних Минпросвещения отправит на отдых в детские центры.

Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором было 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Никаких военных объектов рядом с ним не было.