Реестры майнеров и операторов майнинга дополнятся новыми данными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнятся записями о сетевых (IP) адресах, используемых для легального майнинга цифровой валюты.
- Решение направлено на повышение прозрачности отрасли и позволит выявлять и пресекать незаконную деятельность по майнингу цифровой валюты.
- Данные из реестров не публикуются в открытом доступе и могут предоставляться только по запросу органов власти, судов, Банка России, операторов энергосетей.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Реестры майнеров и операторов майнинговой инфраструктуры дополнятся новыми сведениями – записями о сетевых (IP) адресах, используемых для легального майнинга цифровой валюты, говорится в сообщении Минфина России.
"Соответствующее постановление правительства РФ утверждено. Решение направлено на повышение прозрачности отрасли и позволит выявлять и пресекать незаконную деятельность организаций и предпринимателей по майнингу цифровой валюты", - отмечается в сообщении.
По действующим нормам, осуществлять добычу цифровой валюты могут индивидуальные предприниматели и организации после включения в специальные реестры, которые ведет ФНС.
Данные из реестров не публикуются в открытом доступе и могут предоставляться только по запросу органов власти, судов, Банка России, операторов энергосетей. Это необходимо в том числе для мониторинга оборота цифровых валют, анализа финансовых рисков, расследования правонарушений и контроля за нагрузкой на электросети.
При выявлении недостоверных сведений, несоблюдении антиотмывочного законодательства и других нарушениях майнеры и операторы майнинговой инфраструктуры исключаются из реестров.
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
20 января, 23:07