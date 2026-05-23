Диетолог назвала допустимую порцию сливочного масла

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Сливочное масло лучше всего добавлять в почти готовые блюда, избегая значительного нагревания, средняя порция для взрослого человека в день составляет около 10-15 граммов, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"При отсутствии противопоказаний полностью отказываться от употребления сливочного масла не нужно, но меру соблюдать следует. Средняя порция сливочного масла в день для взрослого здорового человека составит около 10-15 граммов. Сливочное масло лучше всего добавлять в почти готовые блюда, избегая значительного нагревания, его можно добавить, например, в кашу или гарнир из нерафинированных круп", - рассказала Стародубова.
По ее словам, сливочное масло - источник фосфолипидов, холестерина, жирорастворимых витаминов, в частности витаминов А, D, K.
"При всех полезных свойствах сливочного масла необходимо учитывать, что этот продукт является источником насыщенных жирных кислот. В настоящее время на основании широкомасштабных исследований доказано, что повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний связан с высоким уровнем потребления насыщенных жиров", - отметила диетолог.
"Содержание насыщенных жиров в рационе питания не должно превышать 10% от общей калорийности рациона питания, что для рациона калорийностью в 2000 ккал/сутки составит всего 22 грамма", - добавила она.
Собеседница агентства уточнила, что чем выше процентный состав сливочного масла, тем содержание белка и лактозы (молочного сахара) ниже, а энергоценность (калорийность) продукта выше. Например, в 100 граммах сливочного масла 82,5% жирности содержится в среднем 745 ккал.
