Мадьяр заявил, что снизит зарплату себе и другим депутатам Венгрии - РИА Новости, 23.05.2026
21:40 23.05.2026
Мадьяр заявил, что снизит зарплату себе и другим депутатам Венгрии

© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что уменьшит зарплаты венгерских политиков и депутатов, включая свою собственную.
  • Зарплата Мадьяра как премьер-министра составит 2,3 миллиона форинтов в месяц до вычета налогов, вместе с зарплатой депутата парламента — 3,8 миллиона форинтов.
  • Мадьяр подчеркнул, что благодаря сокращению зарплат депутатов парламента за четыре года удастся сэкономить сумму, равную годовому бюджету страны.
БУДАПЕШТ, 23 мая - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что уменьшит зарплаты венгерских политиков и депутатов, включая свою собственную.
"Будут значительно снижены зарплата премьер-министра, зарплаты других государственных деятелей, зарплаты членов парламента, зарплаты мэров", - сказал Мадьяр в интервью телеканалу RTL.
По его словам, его зарплата как премьер-министра в месяц составит 2,3 миллиона форинтов до вычета налогов (более 7,4 тысячи долларов), вместе с зарплатой депутата венгерского парламента общая сумма до вычета налогов составит 3,8 миллиона форинтов (около 12,3 тысячи долларов). Мадьяр заявил при этом, что зарплата экс-премьера Виктора Орбана была более чем в два раза выше.
Венгерский премьер подчеркнул, что благодаря сокращению зарплат депутатов парламента за четыре года удастся сэкономить сумму, равную годовому бюджету страны.
Мадьяр также выразил надежду, что рост ВВП сумеет преодолеть показатель в 2%, но отметил, что необходима более масштабная работа по возвращению замороженных средств из фондов ЕС. По этой причине "этим летом в отпуск из министерств никто не уйдет", предупредил он.
