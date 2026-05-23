Рослесхоз поддержал идею переоборудования лесных тропинок в велодорожки

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ поддерживает внесенный накануне в Госдуму законопроект, по которому лесные тропинки, пролегающие под кронами деревьев, могут быть переоборудованы под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.

"Правительство России одобрило оборудование лесных тропинок под велосипедные и пешеходные дорожки. Мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Советников

Он отметил, что деревья при таком благоустройстве рубиться не будут.

"Текст законопроекта будет доработан и синхронизирован с другими законопроектами, связанными с рекреацией в лесах", - добавил глава Рослесхоза

Кроме того, возможность проектирования и размещения таких объектов на конкретных лесных участках будет рассматриваться при экспертизе проекта освоения лесов, заверил Советников.

"Дорожки по своим характеристикам и с учетом их расположения под кронами деревьев не будут предназначены для проезда автотранспорта и будут создаваться исключительно для благоустройства территории, где гуляют и отдыхают граждане", - добавил он.