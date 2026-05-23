Рослесхоз поддержал идею переоборудования лесных тропинок в велодорожки
04:55 23.05.2026
Рослесхоз поддержал идею переоборудования лесных тропинок в велодорожки

РИА Новости: лесные тропинки могут переоборудовать под велосипедные дорожки

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Отдыхающие в ландшафтном парке "Митино" после комплексного благоустройства
Отдыхающие в ландшафтном парке "Митино" после комплексного благоустройства. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки.
  • Деревья при благоустройстве рубиться не будут, и размещение дорожек не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса.
  • Проекты обустройства таких дорожек будут рассматриваться при экспертизе проекта освоения лесов.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Федеральное агентство лесного хозяйства РФ поддерживает внесенный накануне в Госдуму законопроект, по которому лесные тропинки, пролегающие под кронами деревьев, могут быть переоборудованы под велосипедные, пешеходные и беговые дорожки при условии, что их размещение не повлечет за собой сплошных и выборочных рубок леса, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
"Правительство России одобрило оборудование лесных тропинок под велосипедные и пешеходные дорожки. Мы поддерживаем эту инициативу", - сказал Советников.
Он отметил, что деревья при таком благоустройстве рубиться не будут.
"Текст законопроекта будет доработан и синхронизирован с другими законопроектами, связанными с рекреацией в лесах", - добавил глава Рослесхоза.
Кроме того, возможность проектирования и размещения таких объектов на конкретных лесных участках будет рассматриваться при экспертизе проекта освоения лесов, заверил Советников.
"Дорожки по своим характеристикам и с учетом их расположения под кронами деревьев не будут предназначены для проезда автотранспорта и будут создаваться исключительно для благоустройства территории, где гуляют и отдыхают граждане", - добавил он.
По факту благоустраивать и приводить в порядок будут, что называется "народные тропы", которые известны каждому в своем регионе, заключил глава Рослесхоза.
ОбществоРоссияИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Госдума РФ
 
 
