"Он нас разорит". Почему военный суперпроект Трампа оказался провальным

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Строительство системы противоракетной обороны США "Золотой купол" создает угрозу стратегической стабильности, говорится в совместном заявлении России и КНР по итогам визита Владимира Путина в Китай. Действительно, сверхдержава, получившая иммунитет от ракетно-ядерной атаки, вполне может когда-нибудь рискнуть ударить по противнику первой. Однако с американским перспективным проектом все не так гладко. О возникших проблемах — в материале РИА Новости.

Четыре эшелона

О планах создания национальной системы противоракетной обороны Дональд Трамп объявил 27 января 2025-го — вскоре после инаугурации. Пока программа находится на раннем этапе реализации: завершается проработка концепции, уточняется технико-экономическое обоснование, координируются действия между Пентагоном, конгрессом и оборонными корпорациями. Заступление элементов ПРО на боевое дежурство — дело даже не завтрашнего, а послезавтрашнего дня.

Однако кое-что сказать о концепции "Золотого купола", приблизительной конфигурации и возможностях можно и сейчас. По проекту это многоуровневый космически-ориентированный щит против баллистических, гиперзвуковых и перспективных ракетных угроз. В основе — крупная спутниковая группировка из десятков тысяч орбитальных аппаратов с высокочувствительными датчиками, способными обнаруживать и отслеживать пуски на самых ранних стадиях, пока траектория полета ракеты предсказуема.

В Пентагоне сообщали о четырех эшелонах "Золотого купола". Первый — космический: датчики обнаружения и орбитальные перехватчики. Второй — средства поражения ракеты на разгонном участке. Третий — средневысотная ракетная оборона. Четвертый — эшелон ближнего перехвата. Предполагается, что это защитит континентальную территорию США от любых существующих и перспективных угроз и позволит уверенно отличать боевые блоки от ложных целей.

© AP Photo / Vadim Ghirda Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии. Архивное фото © AP Photo / Vadim Ghirda Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis ("Иджис") во время учений в Румынии. Архивное фото

При этом ряд аналитиков и конгресс подчеркивают: даже при полной реализации система не даст стопроцентной гарантии от крупномасштабного ракетного удара России или Китая, особенно с большим количеством целей, гиперзвуковыми боеголовками и мерами преодоления ПРО. Но глубокоэшелонированная ПРО позволит увеличить время принятия решения о перехвате, так как ракета отслеживается с первых минут после пуска.

Дорого и сложно

На бумаге все выглядит внушительно. Но далеко не факт, что американцам это по силам. Так, бюджетное управление конгресса на днях представило оценку стоимости развертывания "Золотого купола": 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет.

А ведь в Пентагоне обещали уложиться всего в 185 миллиардов. Главная статья расходов — амбициозный космический эшелон перехватчиков, это до 70 процентов бюджета. Реализация проекта неизбежно вынудит урезать финансирование других военных программ. И дело не только в деньгах. Создать десятки тысяч достаточно дешевых, надежных и живучих спутников с высокочувствительными датчиками и успешно вывести их на орбиту — задача очень сложная даже для ведущей космической державы мира.

Массовый выпуск космических платформ и ракет‑перехватчиков требует реконструкции или расширения линий сборки, а также координации десятков подрядчиков и субподрядчиков. А американская оборонка еще не до конца оправилась от последствий пандемии COVID, из-за которой кооперация и многие производственные цепочки нарушились. По этой причине, к примеру, в США буксуют программы строительства новых и ремонта старых кораблей.

В проекте военного бюджета на 2027-й "Золотой купол" включен в общий крупный пакет финансирования закупок и разработки оружия на 750 миллиардов долларов. Противники Трампа из числа демократов называют программу грандиозным распилом и подарком оборонным корпорациям. "Золотой купол" считают утопией, такой же, как суперлинкоры класса "Трамп", анонсированные американским президентом в декабре 2025-го.

Проблемы с перехватчиком

Модернизацией системы ПРО озаботилась еще предыдущая администрация Белого дома и тут же столкнулась с проблемой: задержкой разработки новейшего перехватчика межконтинентальных баллистических ракет. В данный момент основа стратегической ПРО США — 60 противоракет GBMD наземного базирования, развернутых в Калифорнии и на Аляске. Они способны перехватывать баллистические цели на среднем участке траектории. Целеуказание выдает система РЛС раннего предупреждения и сопровождения, поражение ракет и их боевых частей — на встречном курсе. Боевая часть — кинетическая, уничтожающая цель лобовым столкновением.

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США © U.S. Air Force / Staff Sgt. Cory D. Payne Погрузка системы противоракетной обороны THAAD в самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Fort Bliss в Техасе, США

Однако испытания показали недостаточную эффективность GBMD: учебную цель сбивали лишь в половине случаев. Это категорически не устроило Пентагон, и в середине прошлого десятилетия инициировали программу Redesigned Kill Vehicle (RKV) по созданию новой боевой части для противоракет. Выделили на это 5,8 миллиарда долларов. Ожидалось, что концерны Raytheon, Boeing и Lockheed Martin завершат разработку к 2025-му, однако в августе 2024-го агентство по ПРО отменило контракт. По сведениям СМИ — из-за "конструктивных проблем изделия".

Запустили другой проект — Next Generation Interceptor (перехватчик следующего поколения, NGI). Эта противоракета трехступенчатая, твердотопливная, дальность — не менее 15 тысяч километров. Такую дальнобойность обеспечит новое смесевое топливо. Естественно, задействуют самую современную элементную базу. Точность значительно повысится за счет коррекции по сигналу GPS. Каждую МБР оснастят комплектом ложных целей, чтобы перегрузить противоракетную оборону и обеспечить ее прорыв.

© AP Photo / Vadim Ghirda Американский военный на территории военной базы в Румынии © AP Photo / Vadim Ghirda Американский военный на территории военной базы в Румынии