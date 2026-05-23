Глава комиссии США назвал путь к восстановлению отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество в сфере культуры является лучшим способом восстановить отношения между Россией и США, заявил РИА Новости глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.

"Балет, изящные искусства, музеи, литература - что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?", - сказал Кук, который намерен принять участие в предстоящем 3-6 июня Петербургском международном экономическом форуме.