Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить отношения между Россией и США.
- Родни Мимс Кук намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.
- Кук является специалистом по России и участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество в сфере культуры является лучшим способом восстановить отношения между Россией и США, заявил РИА Новости глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
"Балет, изящные искусства, музеи, литература - что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?", - сказал Кук, который намерен принять участие в предстоящем 3-6 июня Петербургском международном экономическом форуме.
Он отметил, что в культурных отношениях двух стран предстоит проделать большой объем работы.
Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.