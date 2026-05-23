Рейтинг@Mail.ru
Глава комиссии США назвал путь к восстановлению отношений с Россией - РИА Новости, 23.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 23.05.2026
Глава комиссии США назвал путь к восстановлению отношений с Россией

Кук: культура является способом восстановить отношения между РФ и США

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук считает сотрудничество в сфере культуры лучшим способом восстановить отношения между Россией и США.
  • Родни Мимс Кук намерен принять участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня.
  • Кук является специалистом по России и участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России.
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. Сотрудничество в сфере культуры является лучшим способом восстановить отношения между Россией и США, заявил РИА Новости глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук.
"Балет, изящные искусства, музеи, литература - что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?", - сказал Кук, который намерен принять участие в предстоящем 3-6 июня Петербургском международном экономическом форуме.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Глава комиссии США по искусству планирует встретиться с Любимовой на ПМЭФ
22 мая, 08:23
Он отметил, что в культурных отношениях двух стран предстоит проделать большой объем работы.
Кук является основателем и президентом Национального фонда памятников США и специалистом по России во Всемирном фонде памятников. Он участвовал в реставрации Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря и других проектах в России, выступал в посольстве РФ в Вашингтоне, а также читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе Архангельское.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции Время Героев - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Путин рассказал, что на ПМЭФ у него запланировано много мероприятий
22 мая, 18:57
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала