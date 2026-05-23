США настаивают на отстранении президента Кубы от власти, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ США настаивают на отстранении от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, пишет FT.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США хотят отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти, пишет США хотят отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти, пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

В марте New York Times утверждала, что Вашингтон рассматривает такой сценарий, но не намерен менять политическую систему в стране. При этом госсекретарь Марко Рубио назвал эту информацию фейком.

"Администрация ( Дональда Трампа . — Прим. ред.) настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения", — отметила FT.

Газета добавила, что этот шаг будет равносилен символической смене режима в стране.

С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. В среду Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.

Как писала в прошлые выходные New York Times, Штаты допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать агрессию против острова.