США настаивают на отстранении президента Кубы от власти, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США настаивают на отстранении от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, пишет FT.
- Газета считает, что этот шаг будет равносилен символической смене режима в стране.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. США хотят отстранить президента Кубы Мигеля Диас-Канеля от власти, пишет Financial Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
В марте New York Times утверждала, что Вашингтон рассматривает такой сценарий, но не намерен менять политическую систему в стране. При этом госсекретарь Марко Рубио назвал эту информацию фейком.
"Администрация (Дональда Трампа. — Прим. ред.) настаивает на отстранении президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в рамках любого соглашения", — отметила FT.
Газета добавила, что этот шаг будет равносилен символической смене режима в стране.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. В среду Минюст США обвинил бывшего президента Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американцев, а в Карибское море вошла авианосная ударная группа.
Как писала в прошлые выходные New York Times, Штаты допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию. Диас-Канель заявил, что обвинения лишены правовых оснований, а их цель — оправдать агрессию против острова.
Как писала Politico, глава Белого дома рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий на Кубе, но решения пока не принял.