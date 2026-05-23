11:40 23.05.2026
Константинов ответил на слова Буданова* о "прародительнице Руси"

Константинов назвал Украину неудачным осколком Советского Союза

Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявления Кирилла Буданова* глупыми.
  • Константинов заявил, что Украина является неудачным осколком Советского Союза, а не прародительницей Руси.
  • По словам Константинова, Буданов* стремится завуалировать реальную ситуацию на Украине и отвлечь внимание народа.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя РИА Новости заявления из Киева, назвал их глупыми и заявил, что Украина по факту является всего лишь неудачным осколком Советского Союза.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал Украину якобы прародительницей Руси. Он считает, что именно Украина якобы должна "править" всей Русью.
“Заявление Буданова* - это очередная глупость. Сегодня русский мир - это не княжество времен Киевской Руси, и Украина никакая не прародительница. Она - неудачный осколок распавшегося Советского Союза, оболваненная нацисткой идеологией с отвратительной практикой суверенитета”, - сказал Константинов агентству.
По его словам, Буданов* своим заявлением стремится завуалировать реальную ситуацию на Украине и отвлечь внимание украинского народа игрой слов.
“По факту идея евроинтеграции Украины обанкротилась и привела к сотням тысяч жертв и уничтожению некогда экономически самодостаточной страны. Буданов*, видимо, по примеру своего предшественника приобщился к общению с гадалками, поэтому и делает всякого рода бредовые заявления”, - сказал Константинов.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
