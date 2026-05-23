16:25 23.05.2026
Вице-губернатор Воробьева встретилась с выпускниками медклассов Кубани

CC BY 4.0 / Официальный сайт Губернатора Краснодарского края, администрации Краснодарского края (cropped) / Елена Воробьева
Елена Воробьева. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 мая - РИА Новости. Вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева встретилась с выпускниками медицинских классов Кубани, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
"Вице-губернатор Елена Воробьева встретилась с выпускниками медицинских классов Кубани. В медуниверситет на встречу пришли выпускники краснодарских школ 2026 года, а также по видеосвязи приняли участие ребята из муниципалитетов – всего около 3 тысяч человек", - сообщили журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что всего в 2026 учебном году в школах региона открыты 360 классов химико-биологической и медико-биологической направленности, в них обучается 4,6 тысячи ребят. Абитуриенты, а также руководство краевых министерств и Кубанского государственного медицинского университета в прямом эфире обсудили вопросы поступления в ВУЗ и медицинские колледжи, поддержку молодых специалистов и целевое обучение.
Воробьева отметила, что с каждым годом все больше выпускников выбирают медицинские образовательные учреждения края для поступления.
"На следующий учебный год Правительство РФ установило квоты на целевое обучение за счет федерального бюджета – в КубГМУ это 441 место. Такой способ обучения – это гарантия качественного образования и работа в родном городе после завершения университета", - добавила Воробьева.
Вице-губернатор также посмотрела, как работает аккредитационно-симуляционный центр на базе кубанского медицинского университета, где студенты сдают экзамены под наблюдением специалистов, строго контролирующих процесс по видеокамерам.
В пресс-службе добавили, что в этом году КубГМУ выпустит более тысячи человек после специалитета и более тысячи – после ординатуры, кроме того, рекордное количество выпускников планируется в медицинских колледжах Кубани – свыше 4,5 тысяч.
