Австрийский космонавт рассказал, как пригласил вдову Гагарина на танец

ВЕНА, 23 мая - РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости вспомнил, как пригласил вдову Гагарина – Валентину - на танец.

Собеседник агентства рассказал, что познакомился с семьей Гагарина на конгрессе астронавтов в Вене в 1993 году, который он организовал от Ассоциации участников космических полетов (Association of Space Explorers). По словам австрийского космонавта, вдова Гагарина во время мероприятия держалась сдержанно и немного застенчиво, и он периодически интересовался ее самочувствием.

"А в последний день был прощальный вечер с танцами. И я подумал: попробую пригласить ее на танец - согласится ли она. И она согласилась. Для многих это было неожиданно", - поделился Фибек.

Он добавил, что ему это запомнилось. "Я увидел, что ей стало комфортнее и что она действительно получает удовольствие от вечера. Я был этому очень рад", - отметил космонавт.