Минстрой разъяснил правила ведения домовых чатов для управляющих компаний

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Управляющие компании при ведении домовых чатов имеют право устанавливать свои правила использования и функционал по модерированию, следует из документов Минстроя РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, информационное взаимодействие управляющих компаний с собственниками помещений в многоквартирных домах возможно с помощью домовых чатов в мессенджере "Макс" и информационных каналов. Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей компании. В таком случае они вправе внедрять функционал по модерированию и устанавливать правила использования самостоятельно.