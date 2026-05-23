Минстрой разъяснил правила ведения домовых чатов для управляющих компаний

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Управляющие компании при ведении домовых чатов имеют право устанавливать свои правила использования и функционал по модерированию, следует из документов Минстроя РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, информационное взаимодействие управляющих компаний с собственниками помещений в многоквартирных домах возможно с помощью домовых чатов в мессенджере "Макс" и информационных каналов. Администрированием таких чатов могут заниматься представители управляющей компании. В таком случае они вправе внедрять функционал по модерированию и устанавливать правила использования самостоятельно.
В документах уточняется, что управляющая организация может сама определять, какие персональные данные необходимы для общения с жителями в чате. При этом Минстрой рекомендует не размещать такие данные или сведения, затрагивающие частную жизнь, без явного согласия человека.