В Роспотребнадзоре рассказали, какие опасные инфекции переносят клещи

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Клещи, обитающие на территории России, могут переносить болезнь Лайма, паразитические болезни, геморрагическую и пятнистую лихорадки, а также другие инфекции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он отметил, что клещи в России также могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, крымской геморрагической лихорадки и других инфекций.