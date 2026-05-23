В Роспотребнадзоре рассказали, какие опасные инфекции переносят клещи

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Клещи, обитающие на территории России, могут переносить болезнь Лайма, паразитические болезни, геморрагическую и пятнистую лихорадки, а также другие инфекции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Распространенной клещевой инфекцией в европейской России и во всем северном полушарии является иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. При своевременной диагностике и лечении болезнь заканчивается выздоровлением. Однако, если она переходит в хроническую форму, могут развиться серьезные поражения суставов, нервной системы и кожных покровов", - сказал Лебедев.
Он отметил, что клещи в России также могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, крымской геморрагической лихорадки и других инфекций.