В Роспотребнадзоре рассказали, какие опасные инфекции переносят клещи - РИА Новости, 23.05.2026
03:51 23.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, какие опасные инфекции переносят клещи

РИА Новости: клещи в России могут переносить болезнь Лайма и лихорадки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клещи, обитающие на территории России, могут переносить различные инфекции, включая болезнь Лайма, геморрагическую и пятнистую лихорадки, а также другие заболевания.
  • Иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) является распространенной клещевой инфекцией в европейской части России и во всем северном полушарии.
  • Клещи в России могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, крымской геморрагической лихорадки и других инфекций.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Клещи, обитающие на территории России, могут переносить болезнь Лайма, паразитические болезни, геморрагическую и пятнистую лихорадки, а также другие инфекции, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Распространенной клещевой инфекцией в европейской России и во всем северном полушарии является иксодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. При своевременной диагностике и лечении болезнь заканчивается выздоровлением. Однако, если она переходит в хроническую форму, могут развиться серьезные поражения суставов, нервной системы и кожных покровов", - сказал Лебедев.
Он отметил, что клещи в России также могут переносить возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека, риккетсиозов группы клещевых пятнистых лихорадок, крымской геморрагической лихорадки и других инфекций.
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил ЛебедевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
