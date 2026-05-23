Число погибших при взрыве на шахте на севере Китая выросло до 90 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших при взрыве газа на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 90 человек.
- Поисково-спасательные работы продолжаются, ведется расследование причин взрыва.
ПЕКИН, 23 мая – РИА Новости. Число погибших в результате взрыва газа на угольной шахте в уезде Циньюань провинции Шаньси на севере Китая выросло до 90, сообщает в субботу Центральное телевидение Китая.
Ранее сообщалось о 82 погибших и девяти пропавших без вести шахтерах.
"Число погибших в результате происшествия достигло 90 человек", - говорится в сообщении телеканала.
Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19.29 по местному времени (14.29 мск), когда в шахте находились 247 рабочих.
Поисково-спасательные работы на месте продолжаются, компетентные органы ведут расследование причин взрыва.
