Число погибших при взрыве на шахте на севере Китая выросло до 90 человек

Ранее сообщалось о 82 погибших и девяти пропавших без вести шахтерах.

"Число погибших в результате происшествия достигло 90 человек", - говорится в сообщении телеканала.

Взрыв газа произошел на угольной шахте "Люшэньюй" в уезде Циньюань города Чанчжи в пятницу в 19.29 по местному времени (14.29 мск), когда в шахте находились 247 рабочих.