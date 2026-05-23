В Киеве снова прозвучала воздушная тревога

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Воздушная тревога снова прозвучала в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве в 23.05 мск.
Тревога также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской областях и частях Днепропетровской и Николаевской областях.
