В центре Киева проходит митинг против миграции

Митинг против миграции на площади Независимости в Киеве

© Кадр видео из соцсетей

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Митинг против миграции проходит в субботу на площади Независимости в центре Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Киеве на Майдане (площади Независимости - ред.) проходит митинг против миграции. Лозунги: "Украина для украинцев", "Прочь с Украины мигрант некрасивый" <…> и прочие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

На представленных фото и видео несколько десятков молодых людей стоят с развернутыми плакатами, некоторые из присутствующих держат флаги ультраправых украинских молодежных организаций. Несколько молодых мужчин с флагами стоят в масках, скрывающих их лица.

В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции. Соответствующее заявление чиновник сделал в ответ на просьбу оценить ситуацию на украинском рынке труда в условиях массового оттока населения.