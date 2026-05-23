В центре Киева проходит митинг против миграции
14:51 23.05.2026
В центре Киева проходит митинг против миграции

Страна.ua: митинг против миграции проходит в центре Киева

© Кадр видео из соцсетей — Митинг против миграции на площади Независимости в Киеве
  • В Киеве на площади Независимости проходит митинг против миграции.
  • Глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов для компенсации убыли населения.
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Митинг против миграции проходит в субботу на площади Независимости в центре Киева, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Киеве на Майдане (площади Независимости - ред.) проходит митинг против миграции. Лозунги: "Украина для украинцев", "Прочь с Украины мигрант некрасивый" <…> и прочие", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
На представленных фото и видео несколько десятков молодых людей стоят с развернутыми плакатами, некоторые из присутствующих держат флаги ультраправых украинских молодежных организаций. Несколько молодых мужчин с флагами стоят в масках, скрывающих их лица.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на заседании украинского парламента 14 мая раскритиковал приток мигрантов на Украину.
В апреле глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что Украине придется ежегодно завозить до 300 тысяч мигрантов, чтобы компенсировать убыль населения из-за смертности и массовой эмиграции. Соответствующее заявление чиновник сделал в ответ на просьбу оценить ситуацию на украинском рынке труда в условиях массового оттока населения.
По данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, смертность на Украине в 2025 году втрое превысила рождаемость - всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших.
