Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- В городе действует воздушная тревога.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщил телеканал "Общественное".
"В Киеве прозвучали взрывы", — говорится в его Telegram-канале.
Информация о последствиях пока не поступала. В городе объявили воздушную тревогу.
Накануне поздно вечером украинские СМИ также писали о взрывах в Сумах и Полтаве.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
