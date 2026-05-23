В МИД рассказали о последствиях удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ В МИД России заявили, что Киев и его кураторы ответственны за эскалацию конфликта.

В ведомстве назвали действия Киева и его кураторов злодеянием против детей в Старобельске.

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Атака ВСУ на Старобельский педагогический колледж в ЛНР показала, что Украина и ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв усилий по его урегулированию, заявили в МИД России.

"Совершив злодеяние против детей в Старобельске , киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта", — сообщило ведомство газете "Известия"

Украинские дроны ударили по общежитию, в котором было 86 студентов, минувшей ночью. Это привело к обрушению здания. По последним данным, погибли шесть человек, 39 получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. Никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны подготовить предложения по ответу на атаку, а МИД — рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Глава государства также призвал украинских военных не выполнять приказы киевского командования.