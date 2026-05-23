В Канаде расследуют убийство актера Маклина

Маклин был известен по появлениям в популярных телесериалах, включая «Путешественники», «Виргин Ривер» и «Убийство в маленьком городе».

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Полиция канадского Сквамиша сообщила, что расследует убийство актера Стюарта Маклина, известного по сериалу "Виргин Ривер".

По данным силовиков, мужчину последний раз видели 15 мая, 18 мая в полицию заявили о его пропаже.

"Полиция Сквамиша начала расследование и в ходе следственных действий обнаружила доказательства, которые дали следователям основания полагать, что господин Маклин стал жертвой убийства", – сообщает полиция.