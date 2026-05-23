Опубликованы кадры из разрушенного ударом ВСУ общежития в Старобельске

ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры из разрушенного в результате удара ВСУ общежития колледжа в Старобельске, где продолжаются поисково-спасательные работы.
Как передает корреспондент РИА Новости, в разрушенном здании общежития работают сотрудники экстренных служб, которые извлекают из-под завалов тела погибших. Жилые комнаты студентов сильно повреждены, двери были выбиты взрывной волной.
По его словам, во всех жилых комнатах общежития всюду лежат личные вещи студенток, мягкие игрушки и предметы косметики.
На месте работают экстренные службы, проводятся разборы завалов, в районе общежития также находятся родственники студентов.
Ранее пресс-служба МЧС России заявила, что тела еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.
Погибли 16 человек, пострадали 42 человека. Предварительно, под завалами находятся пять человек.
