Опубликованы кадры из разрушенного ударом ВСУ общежития в Старобельске - РИА Новости, 23.05.2026
16:25 23.05.2026
Опубликованы кадры из разрушенного ударом ВСУ общежития в Старобельске

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РИА Новости публикует кадры из разрушенного в результате удара ВСУ общежития колледжа в Старобельске.
  • В разрушенном здании общежития работают сотрудники экстренных служб, которые извлекают из-под завалов тела погибших.
  • Предварительно, погибли 16 человек, пострадали 42 человека, под завалами могут находиться еще пять человек.
ЛУГАНСК, 23 мая - РИА Новости. РИА Новости публикует кадры из разрушенного в результате удара ВСУ общежития колледжа в Старобельске, где продолжаются поисково-спасательные работы.
Как передает корреспондент РИА Новости, в разрушенном здании общежития работают сотрудники экстренных служб, которые извлекают из-под завалов тела погибших. Жилые комнаты студентов сильно повреждены, двери были выбиты взрывной волной.
По его словам, во всех жилых комнатах общежития всюду лежат личные вещи студенток, мягкие игрушки и предметы косметики.
На месте работают экстренные службы, проводятся разборы завалов, в районе общежития также находятся родственники студентов.
Ранее пресс-служба МЧС России заявила, что тела еще четверых погибших извлекли из-под завалов в Старобельске на месте обрушения общежития колледжа Луганского педагогического университета.
Погибли 16 человек, пострадали 42 человека. Предварительно, под завалами находятся пять человек.
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
