Стала известна причина пожара в НИИ в Иркутске

ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Причиной пожара в научном институте в центре Иркутска стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В центре Иркутска ликвидирован пожар в научно-исследовательском институте Иргиридмет. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
По данным ГУМЧС региона, 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не погиб и не пострадал. На ликвидации пожара работали 55 огнеборцев и 18 единиц техники.
По факту пожара проверку проводит прокуратура.