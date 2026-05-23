Стала известна причина пожара в НИИ в Иркутске

ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Причиной пожара в научном институте в центре Иркутска стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

По данным ГУМЧС региона, 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не погиб и не пострадал. На ликвидации пожара работали 55 огнеборцев и 18 единиц техники.