Стала известна причина пожара в НИИ в Иркутске

11:52 23.05.2026 (обновлено: 11:54 23.05.2026)
© Фото : МЧС Иркутской области/MAX
  • В центре Иркутска ликвидирован пожар в научно-исследовательском институте «Иргиридмет» на площади 700 квадратных метров.
  • Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
  • 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания, никто не погиб и не пострадал.
ИРКУТСК, 23 мая - РИА Новости. Причиной пожара в научном институте в центре Иркутска стало нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В центре Иркутска ликвидирован пожар в научно-исследовательском институте Иргиридмет. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.
По данным ГУМЧС региона, 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не погиб и не пострадал. На ликвидации пожара работали 55 огнеборцев и 18 единиц техники.
"Определена предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Но окончательные выводы будут сделаны после того, как дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории тщательно изучат все обстоятельства", - написал Кобзев в "Максе".
По факту пожара проверку проводит прокуратура.
