18:24 23.05.2026
США и Иран близки к соглашению о продлении перемирия, пишут СМИ

FT: США и Иран близки к соглашению о продлении перемирия на 60 дней

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники считают, что близки к соглашению о продлении перемирия между США и Ираном на 60 дней.
  • Возможное соглашение будет включать договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обязательство обсудить разбавление или передачу запасов высокообогащенного урана Ирана.
  • США в рамках потенциальной сделки могут ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций, а также на поэтапную разморозку активов Тегерана, хранящихся за рубежом.
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США и Тегерана на 60 дней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил о прогрессе по Ирану и допустил, что могут быть новости в ближайшее время.
"Посредники считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США с Ираном на 60 дней и создании основы для обсуждения ядерной программы исламской республики", - говорится в публикации.
По словам источников, возможное соглашение будет включать в себя договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обязательство обсудить разбавление или передачу запасов высокообогащенного урана Ирана. США в рамках потенциальной сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций, а также согласиться на поэтапную разморозку активов Тегерана, хранящихся за рубежом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
В миреИранСШАТегеран (город)Марко РубиоВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
