США и Иран близки к соглашению о продлении перемирия, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Посредники по урегулированию конфликта вокруг Ирана считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США и Тегерана на 60 дней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.
Госсекретарь США Марко Рубио в субботу заявил о прогрессе по Ирану и допустил, что могут быть новости в ближайшее время.
"Посредники считают, что близки к соглашению о продлении перемирия США с Ираном на 60 дней и создании основы для обсуждения ядерной программы исламской республики", - говорится в публикации.
По словам источников, возможное соглашение будет включать в себя договоренность о постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и обязательство обсудить разбавление или передачу запасов высокообогащенного урана Ирана. США в рамках потенциальной сделки могут якобы ослабить блокаду иранских портов и согласиться на смягчение санкций, а также согласиться на поэтапную разморозку активов Тегерана, хранящихся за рубежом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.