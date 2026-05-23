Иран настаивает на включении перемирия в Ливане в сделку с США.

БЕЙРУТ, 23 мая - РИА Новости. Иран в последнем предложении, переданном США через пакистанского посредника, настаивал на включении Ливана в соглашение о прекращении огня, говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю движения "Хезболлах" Наиму Касему, сообщает в субботу пресс-служба движения.
В письме также отмечается, что Тегеран с самого начала посреднических усилий ряда стран региона поднимал вопрос об увязке прекращения огня в Ливане с любым соглашением.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана.