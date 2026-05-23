Иран настаивает на включении перемирия в Ливане в сделку с США
17:24 23.05.2026
Иран настаивает на включении перемирия в Ливане в сделку с США

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран настаивает на включении перемирия в Ливане в сделку с США.
  • Иран не откажется от поддержки движений, которые, по его словам, борются за свои права и свободу, и прежде всего "Хезболлы".
  • Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан.
БЕЙРУТ, 23 мая - РИА Новости. Иран в последнем предложении, переданном США через пакистанского посредника, настаивал на включении Ливана в соглашение о прекращении огня, говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Аракчи генеральному секретарю движения "Хезболлах" Наиму Касему, сообщает в субботу пресс-служба движения.
"В последнем предложении, представленном Исламской Республикой через пакистанского посредника с целью постоянного и устойчивого прекращения войны, было подтверждено требование о включении Ливана в прекращение огня", - приводит выдержку из письма пресс-служба "Хезболлах".
В письме также отмечается, что Тегеран с самого начала посреднических усилий ряда стран региона поднимал вопрос об увязке прекращения огня в Ливане с любым соглашением.
Аракчи подчеркнул, что Иран "до последнего момента" не откажется от поддержки движений, которые, по его словам, борются за свои права и свободу, и, прежде всего, "Хезболлах".
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Позже Иран заявил о нарушении перемирия из-за продолжившихся атак Израиля на Ливан.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжают ежедневные удары по территории Ливана.
