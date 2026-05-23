Глава МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах - РИА Новости, 23.05.2026
02:54 23.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на последнем раунде переговоров при посредничестве Пакистана.
  • Аббас Аракчи проинформировал иракского коллегу Фуада Хусейна о последних событиях в ходе текущих переговоров.
БАГДАД, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на последнем раунде переговоров при посредничестве Пакистана во время телефонного разговора с иракским коллегой Фуадом Хусейном, сообщила пресс-служба МИД Ирака.
"В пятницу вечером министр иностранных дел Фуад Хусейн получил телефонный звонок от своего иранского коллеги Аббаса Аракчи... Во время разговора иранский министр проинформировал Хусейна о последних событиях в ходе текущих переговоров, отметив прогресс, достигнутый в последнем раунде, в частности, в отношении нового переговорного документа", - отметил МИД Ирака.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники, что посредники из Катара и Пакистана работают в Иране над новым рамочным документом, который будет содержать общие положения.
