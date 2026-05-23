Глава МИД Ирана заявил о прогрессе на переговорах

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на последнем раунде переговоров при посредничестве Пакистана.
- Аббас Аракчи проинформировал иракского коллегу Фуада Хусейна о последних событиях в ходе текущих переговоров.
БАГДАД, 23 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе на последнем раунде переговоров при посредничестве Пакистана во время телефонного разговора с иракским коллегой Фуадом Хусейном, сообщила пресс-служба МИД Ирака.
"В пятницу вечером министр иностранных дел Фуад Хусейн получил телефонный звонок от своего иранского коллеги Аббаса Аракчи... Во время разговора иранский министр проинформировал Хусейна о последних событиях в ходе текущих переговоров, отметив прогресс, достигнутый в последнем раунде, в частности, в отношении нового переговорного документа", - отметил МИД Ирака.