00:33 23.05.2026
Посредники обсуждают в Иране общий документ о прекращении войны, пишут СМИ

Sky News Arabia: Иран и Катар обсуждают положения документа о прекращении войны

Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
  • Иранская сторона обсуждает с посредниками из Катара и Пакистана документ о прекращении войны.
  • Документ включает общие положения по урегулированию конфликта с США, решению вопроса по Ормузскому проливу и соглашению по ядерной проблеме.
  • Если декларация будет одобрена, переговорщики через неделю перейдут к основной части переговоров, которая должна завершиться в течение 30 дней.
ДОХА, 23 мая - РИА Новости. Иранская сторона обсуждает с посредниками из Катара и Пакистана документ, который включает в себя общие положения по урегулированию конфликта с США, сообщил вещающий из ОАЭ телеканал Sky News Arabia.
Тегеране ведутся переговоры о декларации, включающей в себя общие положения. Обсуждаемый документ будет содержать меры по прекращению войны, урегулирование проблем, ставших причиной войны, решение вопроса по Ормузскому проливу и достижение соглашения по ядерной проблеме", - сообщает телеканал со ссылкой на источники.
По их информации, если декларация будет одобрена, переговорщики через неделю перейдут к основной части переговоров, которая должна завершиться в течение 30 дней.
В пятницу делегация из Катара прибыла в Иран для поддержки переговорного процесса между Ираном и США, она встретилась с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. При этом МИД Ирана отметил, что Пакистан остается основным посредником на переговорах.
