В Госдуме предложили фасовать сыпучие продукты только в прозрачную упаковку

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил обязать производителей фасовать сыпучие продукты только в прозрачную упаковку или в упаковку с прозрачным окном, площадь которого должна быть не меньше половины лицевой стороны.

Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается обязать производителей фасовать сыпучие продукты (крупы, сахар, мука, макаронные изделия) исключительно в прозрачную упаковку либо в упаковку с прозрачным окном, площадь которого составляет не менее 50 процентов от лицевой стороны", - сказано в обращении.

Уточняется, что это позволит покупателю беспрепятственно визуально оценить содержимое без нарушения целостности упаковки.

Вице-спикер Госдумы отметил, что большинство компаний стремятся сделать свою продукцию удобной и привлекательной для покупателя, уделяя большое внимание дизайну упаковки. Однако, по его словам, находятся недобросовестные производители, которые используют этот инструмент не для удобства, а для сокрытия реального качества товара.

"В темные непрозрачные пакеты или коробки могут фасовать продукт с добавлением примесей, мусора, пыли, что ухудшает его потребительские свойства. Такая упаковка не позволяет оценить реальное содержимое до покупки и сделать осознанный выбор и, по сути, становится ширмой, позволяющей экономить на качестве продуктов за счёт здоровья людей", - уточнил Чернышов