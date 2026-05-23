Экс-главу одесского "Правого сектора"* охраняет элитный батальон СБУ

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экс-главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко и других освобожденных от мобилизации "блогеров" официально охраняют бойцы "элитного батальона", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В настоящее время киевский режим официально обеспечивает охраной Стерненко, (блогера Игоря. — Прим. ред.) Лаченкова и других блогеров, освобожденных от мобилизации", — рассказал собеседник агентства.
В мае 2025 года Стерненко заявил, что на него якобы совершено нападение, при этом никаких подробностей не привел.
Стерненко был фигурантом уголовных дел на Украине — его обвиняли в похищении человека и убийстве.
Лаченков — украинский блогер, известен крупными денежными сборами для ВСУ.
* Запрещенная в России террористическая организация.
18 сентября 2025, 05:24