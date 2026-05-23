Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) снизилась до минимального уровня, сообщил "Газпром".

По данным GIE, на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе составил 36,99 процента, что стало минимумом с 2022 года.