Европа обновила антирекорд по закачке газа в хранилища

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) снизилась до минимального уровня, сообщил "Газпром".
"Двадцатого мая зафиксирован очередной антирекорд закачки газа в европейские подземные хранилища. По данным Gas Infrastructure Europe, восполнение запасов упало до минимального для этих суток уровня за всю историю наблюдений", — говорится в публикации.
По данным GIE, на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности ПХГ в Евросоюзе составил 36,99 процента, что стало минимумом с 2022 года.
В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном прекращении закупок российского топлива. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным планируется с 1 января 2027 года. Эмбарго на трубопроводный газ заработает с 17 июня 2026-го по краткосрочным договорам, а с 1 ноября 2027-го — по долгосрочным.
Как заявил Владимир Путин, России может быть выгодно как можно скорее прекратить поставки европейским странам, поскольку там и так планируют от них отказаться. Вместо этого он поручил правительству проработать возможность экспорта газа на перспективные рынки.